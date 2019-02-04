"В Пензенской области в гонках с собаками участвовали 16 человек"

04.02.2019 | 18:45

Лес в окрестностях Богословки впервые услышал вой и рычание звериной стаи. Перед началом открытого первенства и чемпионата Пензенской области по ездовому спорту потомки таежных волков дали концерт. Звучал собачий вальс.

В программе соревнований было три дисциплины.

«Нарты - две собаки, нарты - четыре собаки и лыжи - скиджоринг, когда собака буксирует лыжника. Здесь у нас дистанция 4 175 метров. Собаки представлены разными породами: сибирские хаски, метисы, маламуты аляскинские, ездовые породы и дворняжки всякие», - сообщила секретарь Федерации ездового спорта Пензенской области Наталья Хорькова.

Аляскинскому маламуту Шеру два с половиной года. Пес - один из самых сильных участников гонки. Он иноходец, тащит за собой ездока не как все.

«Одиночка на санях. Поедем - пары нет, потому что с ним никто не бежит в паре, отстают. А когда другая собака отстает, он налетает на нее и давай, говорит, быстрее», - рассказал участник соревнований Александр Бондяков.

Пока Шер готовился к старту, его соперники издавали боевой клич. Каждый пес уверен, что ему нет равных на дистанции. Клыкастый гигант вторил конкурентам и рвался в бой. Прозвучала команда «Вперед!».

Со скоростью около 40 километров в час собака и человек мчались по лесной тропе. Наконец финиш.

«Пыль из-под копыт, как говорится, в глаза летело. А так нормально пробежал», - отметил мужчина.

В соревнованиях принимали участие 16 ездоков, в том числе из Нижнего Новгорода, Саратова и Энгельса.