04.02.2019 | 09:05

В субботу, 9 февраля, в Пензе в очередной раз состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - самое масштабное зимнее спортивное мероприятие страны как по количеству участников, так и по географическому охвату.

Традиционно в гонке принимают участие как профессиональные лыжники, так и любители - всего более 3 500 человек. Возрастных ограничений нет. Так, в прошлом году самыми юными участниками состязаний были двухлетние дети, самыми взрослыми - 82-летние пенсионеры.

В этом году «Лыжня России» будет проходить, как и в 2018-м, в лесном массиве микрорайона Арбеково. Старт - на стадионе «Снежинка».

Участники соревнований будут преодолевать две дистанции: юноши и девушки 2001 года рождения и младше - 5 км, мужчины и женщины 2000 года рождения и старше - 10 км.

Всех лыжников ожидает полевая кухня, горячий чай, музыкальное сопровождение, выступление творческих коллективов.

В 10:00 начнется регистрация участников, в 11:00 - построение, в 11:45 состоится торжественная церемония открытия соревнований. В полдень запланировано начало стартов, а с 13:30 до 14:00 - награждение победителей и призеров.

«Более подробную информацию можно получить в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы по телефонам 34-34-98, 34-35-38», - уточнили в пресс-службе администрации города.