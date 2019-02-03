03.02.2019 | 13:57

Поразить мишени как можно точнее было задачей юношей и девушек, ставших участниками стрелковых состязаний среди воспитанников военно-патриотических клубов. Первенство посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«Это очень важно для памяти. Если она еще есть, значит те, кто погиб, живы. Я думаю, что такие соревнования нужно проводить ежегодно. Это будет одной из тем патриотического воспитания», - высказал свое мнение председатель регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

В каждой команде было по 10 человек. Огонь велся из пневматических винтовок с расстояния 15 метров из положения сидя. Ребятам давалось несколько пробных выстрелов и 10 контрольных.

«Зависит от дыхания, от правильной стойки. И надо прицеливаться, смотреть в мушку и в мишень. Если руки будут трястись, будет очень сложно попадать», - пояснила участница соревнований Алена Бондарь.

Самыми меткими оказались представители военно-спортивного клуба «Пенза» 70-й школы. На втором месте ребята из Городища, а на третьем - ученики классов казачьей направленности из поселка Мичуринского.