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Спорт | В Пензе прошли состязания стрелков из военно-патриотических клубов

03.02.2019|13:57
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Поразить мишени как можно точнее было задачей юношей и девушек, ставших участниками стрелковых состязаний среди воспитанников военно-патриотических клубов. Первенство посвятили 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«Это очень важно для памяти. Если она еще есть, значит те, кто погиб, живы. Я думаю, что такие соревнования нужно проводить ежегодно. Это будет одной из тем патриотического воспитания», - высказал свое мнение председатель регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Юрий Краснов.

В каждой команде было по 10 человек. Огонь велся из пневматических винтовок с расстояния 15 метров из положения сидя. Ребятам давалось несколько пробных выстрелов и 10 контрольных.

«Зависит от дыхания, от правильной стойки. И надо прицеливаться, смотреть в мушку и в мишень. Если руки будут трястись, будет очень сложно попадать», - пояснила участница соревнований Алена Бондарь.

Самыми меткими оказались представители военно-спортивного клуба «Пенза» 70-й школы. На втором месте ребята из Городища, а на третьем - ученики классов казачьей направленности из поселка Мичуринского.

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Гость|03.02.2019 14:14|

Какая национальная идея прописана в Конституции,что бы воспитывать патриотизм?

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