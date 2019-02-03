03.02.2019 | 13:22

Рекордное количество участников собрал чемпионат Пензенской области по бильярду среди мужчин. За звание лучшего мастера кия региона решили побороться 54 человека (в прошлом году их было 45). На соревнования приехали представители Кузнецка, Каменки, Заречного, Спасска, Никольска, Бессоновки. Возрастной диапазон - от десяти лет и далее без ограничений.

«Просто влюбился в эту игру, она мне очень нравится. Она живая, умная, интеллигентная игра», - отметил участник чемпионата области по бильярду Сергей Туленко из Заречного.

Турнир проходил по правилам комбинированной пирамиды.

«Игра ведется одним шаром, то есть первый удар всегда наносится по битку. Забивать можно как прицельный шар, так и биток от прицельного. Если забиваете прицельный шар, продолжаете серию. Нюанс есть: если забиваете биток, то взамен его снимаете премиальный удар (любой прицельный шар) и продолжаете дальше игру из дома. Побеждает тот, кто первый набирает восемь шаров в партии», - пояснил президент Пензенской областной федерации бильярдного спорта Игорь Ясинецкий.

По итогам двух дней соревнований первое место занял Роман Ягупов. Он будет представлять Пензенскую область уже на всероссийском турнире, который пройдет 5-10 февраля в Сочи.