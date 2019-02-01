01.02.2019 | 15:19

Победа «Дизелиста» в первом матче серии против «Ростова-Юниора» неожиданно получилась сложной.

Команды находятся на разных полюсах таблицы чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, пензенцы сражаются за первое место, в то время как южане прочно занимают последнее.

Тем не менее хозяева льда не смогли быстро добыть себе крупное преимущество. Трижды дружина выходила вперед, и всякий раз ростовчанам удавалось проводить стремительные контратаки и уравнивать счет.

Но класс пензенцев не мог не сказаться. В концовке 2-го периода Данила Попов окончательно вывел «Дизелист» в лидеры, а в начале заключительного отрезка игры Павел Аверьянов закрепил победный результат - 5:3.

Пензенская «молодежка» набрала 58 очков, заняв второе место в чемпионате НМХЛ. В случае выигрыша в повторном поединке серии желто-синие смогут вернуться в первую строку турнирной таблицы.