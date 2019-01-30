30.01.2019 | 09:34

Во вторник, 29 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» на выезде одержали победу над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

«В Новокузнецк пензенцы приехали озлобленные и на соперников, и на турнирную ситуацию. Отступать подопечным Романова и Ваулина уже некуда. Вот и пошли вперед с первых минут и грамотно играли на контратаках», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Ближе к концу первого периода пензенцы открыли счет, но в середине второго хозяева выравняли положение (1:1).

«Эта шайба оказалась единственной в активе «Металлурга». Далее на льду действовали остро и точно только гости из Пензы. Выпады у пензенцев были редкими, но каждый раз опасными», - добавили в пресс-службе.

На 37-й минуте встречи желто-синие благодаря Сергею Колесникову вышли вперед (2:1), на 44-й - усилиями Дениса Бельского увеличили отрыв (3:1), на 52-й - закрепили результат (4:1 - шайба в активе Юрия Кокшарова).

«Сталевары» бросились отыгрываться, но все нападения на ворота гостей отражал молодой вратарь «Дизеля» Глеб Носов.

«Зато его оппонент до финальной сирены еще раз капитулировал. Победную точку в матче поставил Юрий Кокшаров (5:1). На счету опытного форварда «Дизеля» дубль», - заключили в пресс-службе пензенского клуба.