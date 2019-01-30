30.01.2019 | 15:47

«Дизель» одержал уверенную победу на выезде. Ребята приехали в Новокузнецк после двух крупных поражений от «Лады» (дома) и «Барса» (в Казани).

Отступать подопечным Романова и Ваулина было уже некуда, поэтому они пошли вперед с первых минут матча и грамотно действовали на контратаках.

7 минут из 20 в стартовом периоде хозяева провели в меньшинстве. Причем второе нарушение правил Сергеем Коростиным привело к удалению «сталевара» до конца встречи. Численное преимущество сумел реализовать Константин Забавин.

Во втором периоде уже «Металлург» завладел преимуществом. Командой было создано большое число опасных моментов. Как результат - распечатанные ворота пензенцев.

Однако эта шайба оказалась единственной в активе хозяев. Уже спустя пять минут ребята снова вышли вперед. А в третьем периоде пензенцы просто доминировали на льду, забив еще три безответных гола.

5:1 - таков итог матча «Дизеля» с «Металлургом». Следующую встречу желто-синие проведут также на выезде. В четверг, 31 января, им предстоит сражение против красноярского «Сокола».