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Спорт | В Пензе провели первенство и чемпионат области по скалолазанию

27.01.2019|12:30
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В местечке Альптур, что в институте регионального развития, стартовали первенство и чемпионат Пензенской области по скалолазанию. Возраст участников - до девяти лет и старше шестнадцати. В общем, соревнования для всех. Спортсмены состязались по одной дисциплине.

«Боулдеринг - это серия коротких, но очень сложных трасс. Страховкой служит мат гимнастический, который находится внизу. Здесь накручено порядка 22 трасс, и участники могут лазить полтора часа - бесконечное количество попыток сделать на любой из трасс. А в финале им уже предоставляется четыре трассы и не более четырех минут», - рассказал президент Федерации скалолазания Пензенской области Алексей Гречихин.

Это дисциплина на сложность. В ней самое главное - точность движений и выносливость. Пройти все двадцать две трассы до конца мало кому удается.

Главный судья соревнований Наталья Лисовская из Смоленска. Там тоже активно развивается скалолазание.

«Здесь впечатляют масштабы проделанной работы и то, как все оборудовано. Набор зацепов европейский. Для меня лично это достаточно высокий уровень, пока недосягаемый», - поделилась Наталья Лисовская.

В рамках первенства и чемпионата программа второго дня соревнований включала матчевую встречу городов Поволжья. Это взрослый уровень.

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