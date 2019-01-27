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Спорт | Четверо игроков «Дизелиста» стали обладателями Кубка поколения

27.01.2019|13:53
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Игроки пензенского «Дизелиста» в составе сборной НМХЛ стали обладателями Кубка поколения - 2019. Новый титул они получили после победы над командой Студенческой хоккейной лиги в Новомосковске Тульской области.

«Ворота сборной НМХЛ защищал наш Кирилл Орехов, в составе команды сыграли Данил Попов, Александр Дудин и Наиль Кантеев. По сути, пензенские хоккеисты и обеспечили победный результат», - заявили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Данил Попов открыл счет в матче в первом периоде. Во второй 20-минутке ворота студентов поразили Наиль Кантеев и Александр Дудин. Четвертую шайбу забросил Павел Пашковский. Соперники смогли огорчить Кирилла Орехова лишь дважды. Итоговый счет - 4:2 в пользу сборной НМХЛ.

После уверенной победы представители сурского «Дизелиста» впервые в истории стали обладателями Кубка поколения.

«По итогам выставочного матча Наиль Кантеев признан лучшим игроком», - добавили в пресс-службе клуба.

Источник — фото hcdizel.ru
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