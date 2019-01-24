24.01.2019 | 09:18

В среду, 23 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели серьезное поражение от казанского «Барса» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Желто-синие пропустили пять шайб, а сами забили только одну.

«Дизель» не смог справиться с набравшей хороший ход атакой казанского клуба. Не помогла и встряска с заменой вратарей. В начале третьего периода в воротах «Дизеля» опытного Владислава Фокина сменил 18-летний голкипер пензенцев Глеб Носов, но и он не смог уберечь свои ворота (1:5)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Главный тренер сурской команды Алексей Ваулин заявил, что ему после такой игры подопечных сказать нечего.

«Провальный второй период. Полностью провалили. Соперник добавил в движении, мы не успевали в своей зоне в позиционной обороне. Смял нас, можно так сказать, соперник. Будем разбираться», - подчеркнул наставник.

Он также отметил, что команда выглядела очень слабо на физическом уровне.

«У нас впереди очередной выезд Новокузнецк - Красноярск - Ангарск. Я думаю, исправим ситуацию», - заключил Алексей Ваулин.