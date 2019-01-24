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Спорт | Пензенский «Дизель» проиграл казанскому «Барсу» с крупным счетом

24.01.2019|09:18
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В среду, 23 января, хоккеисты пензенского «Дизеля» потерпели серьезное поражение от казанского «Барса» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». Желто-синие пропустили пять шайб, а сами забили только одну.

«Дизель» не смог справиться с набравшей хороший ход атакой казанского клуба. Не помогла и встряска с заменой вратарей. В начале третьего периода в воротах «Дизеля» опытного Владислава Фокина сменил 18-летний голкипер пензенцев Глеб Носов, но и он не смог уберечь свои ворота (1:5)», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Главный тренер сурской команды Алексей Ваулин заявил, что ему после такой игры подопечных сказать нечего.

«Провальный второй период. Полностью провалили. Соперник добавил в движении, мы не успевали в своей зоне в позиционной обороне. Смял нас, можно так сказать, соперник. Будем разбираться», - подчеркнул наставник.

Он также отметил, что команда выглядела очень слабо на физическом уровне.

«У нас впереди очередной выезд Новокузнецк - Красноярск - Ангарск. Я думаю, исправим ситуацию», - заключил Алексей Ваулин.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|24.01.2019 09:32|

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в Венесуэле оказал психологическое влияние на военных США

Важность визита двух Ту-160 в Венесуэлу не военная, а скорее психологическая. США оказались беззащитны перед ними

Гость|24.01.2019 09:36|

Не могли они проиграть! Подстава это.

Гость|24.01.2019 09:40|

Мадуро президент! Дизель выиграл.

Гость|24.01.2019 09:42|

и снова лузеры продули.

Никто кроме самок в этом и не сомневался.

Хотя должен же кто-то вечно продувать, почему бы не "команда" дизель?

Ждем визгов от фанаток.

Гость|24.01.2019 09:43|

penzainform.ru писал(a):

Я думаю, исправим ситуацию
Задача твоих неудачников - предпоследнее место в турнирной таблице! Приложите максимум усилий, чтобы хоть с этим справится!

Гость|24.01.2019 09:45|

Эрдоган выразил поддержку Мадуро в связи с протестами

Гость|24.01.2019 09:46|

Гость писал(a):

Эрдоган выразил поддержку Мадуро
кто бы криворуких из дизеля бы поддержал...

Гость|24.01.2019 09:49|

главное не результат-зарплата.

как футболистам

Гость|24.01.2019 09:50|

Гость писал(a):

главное не результат-зарплата.
тут уместнее слово "ЗРЯплата"

Гость|24.01.2019 09:59|

Гнать в шею и только гнать!

Гость|24.01.2019 10:02|

Гость писал(a):

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в Венесуэле оказал психологическое влияние на военных США

Важность визита двух Ту-160 в Венесуэлу не военная, а скорее психологическая. США оказались беззащитны перед ними

Ну да, учитывая еще что они несут Х-101, названную экспертами лучшей крылатой ракетой в мире.

Гость|24.01.2019 10:03|

Гомодизель НАЗАД

Имя: Гость
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