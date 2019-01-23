23.01.2019 | 18:10

Пензенская молодежная команда завоевала награды первенства Приволжского федерального округа по художественной гимнастике. Сурские девушки выиграли серебряные медали и получили право представлять регион на российских состязаниях.

В Саранске юные грации уступили только нижегородской сборной, а бронзовые награды достались представительницам Татарстана.

«Наш округ очень сильный, там участвуют всегда сильные команды, которые на первенстве России входят в десятку сильнейших команд страны. Поэтому я считаю, что победил сильнейший, есть к чему стремиться», - рассказала тренер молодежной команды области по художественной гимнастике Мария Комендантова.

Сами медалистки говорят: это была битва нервов и характеров. Спортсменки из 12 регионов оказались прекрасно подготовлены и шли к главной цели - взойти на пьедестал почета. Но сурские гимнастки смогли обойти почти всех конкуренток.

«Я считаю наш результат успешным, мы усердно готовились, и, я думаю, это достойный результат для нас», - рассудила призер первенства ПФО по художественной гимнастике Диана Иртуганова.

Девушки уже возобновили тренировочный процесс. В марте они отправятся в Калининград на первенство страны.

«Мы будем очень усердно готовиться - еще усерднее, чем мы готовились на первенство Приволжского федерального округа. Попытаемся перебороть свои чувства в этот раз и надеемся, что у нас так же все хорошо получится. Попытаемся завоевать золото», - отметила призер первенства ПФО по художественной гимнастике Дарья Малахова.