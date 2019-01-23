23.01.2019 | 12:30

41 спортсмен из Пензенской области попал в списки кандидатов в сборные команды России по плаванию, прыжкам в воду и триатлону.

«Самое многочисленное представительство у спортсменов отделения прыжков в воду - 13 человек. В основном составе - Валерия Белова, в резерве основного состава - Ксения Гуранова и Георгий Коровин.

В юниорский состав вошли Александра Бибикина, Яна Большакова, Максим Малофеев и Полина Саекова. В юношеском составе представлены Алина Арефьева, Данил Корябкин, Артем Левин, Евгения Тимакова, Тимур Хайле Мариам и Ника Строкова», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В сборную по плаванию попали четверо воспитанников областной школы олимпийского резерва водных видов спорта. В основной состав включен Артем Лазарев, в юниорский - Валерия Пугачева, Сергей Исаев и Егор Павлов.

В юношеский состав команды по триатлону вошли Арианна Блясова и Алина Малышева.