22.01.2019 | 15:13

Грепплинг становится все интереснее борцам Пензенской области. На второй региональный турнир прибыло больше спортсменов, многие - из районов. Грепплинг как вид единоборства привлекателен благодаря сочетанию различных техник, приветствуются приемы удушающие, болевые, броски, клинч.

«Самое основное даже не то, что грепплинг - это как вид спорта. Это некий набор правил. Борцы решили проверить, кто из них лучше, и все. Что есть в борьбе, они объединили и создали два раздела грепплинга: в кимоно и без кимоно. То есть любой представитель самбо, дзюдо, вольной борьбы может попробовать свои силы», - отметил главный судья соревнований Сергей Голов.

Причем в обоих разделах. Проиграл в одном, выбыл, перешел в другой, с кимоно - это грепплинг ги, он отличается техникой.

Среди участников есть самбисты, каратисты, бойцы ММА в возрасте от 18 лет. Борцов разделили на группы по весовым категориям.

«Я считаю, что очень щадящий режим, поэтому малый травматизм. Каждому стоит поучаствовать для опыта, проверить себя, даже по таким правилам, как у грепплинга. Здесь есть немножко специфичные особенности, тем не менее любому спортсмену это плюс», - рассказал президент региональной федерации ММА Юрий Разоренов.

Исключается любой вид оружия, схватки могут быть короче пяти минут, если кто-то из соперников удачно применил болевой или удушающий прием и поверг противника.

Соревнования проходили во дворце единоборств «Воейков».