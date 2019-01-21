21.01.2019 | 17:12

С показательных выступлений гимнасток начался межрегиональный турнир по дзюдо памяти директора областной СДЮСШОР по борьбе Виталия Мишина. Кроме представителей 17 пензенских спортивных школ, в соревнованиях приняли участие борцы из Тамбова, Саранска и Саратова.

«Мы сейчас проводим 2006-2007 и с допуском 2008 года рождения. В будущем будет проводиться первенство Приволжского округа по этому возрасту. Это этап подготовки как раз к ПФО», - рассказал организатор соревнований Сергей Аравин.

В турнире боролись 100 юных дзюдоистов, как начинающих, так и имеющих небольшой опыт.