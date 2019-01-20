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Спорт | В Пензе состоялся чемпионат области по карате WKF

20.01.2019|15:38
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Более 150 юношей и девушек вступили в борьбу за звание чемпионов Пензенской области по карате WKF. Это один из самых ответственных стартов для сурских бойцов, поскольку по итогам состязаний будет формироваться сборная региона для участия в окружном и российском первенствах.

«Наши спортсмены конкурируют успешно и на уровне Приволжского федерального округа. Есть у нас призеры, есть у нас победители. Но в карате все очень непредсказуемо», - сообщил главный судья соревнований Олег Бузин.

Призеров определяли в различных весовых и возрастных группах. Каратистам предстояло показать себя в двух традиционных дисциплинах: ката и кумите.

Лучшие каратисты в марте отправятся в Уфу, где поборются за медали первенства Приволжского федерального округа, а в апреле выступят на всероссийских состязаниях в Нальчике.

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Гость|20.01.2019 16:33|

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