Более 150 юношей и девушек вступили в борьбу за звание чемпионов Пензенской области по карате WKF. Это один из самых ответственных стартов для сурских бойцов, поскольку по итогам состязаний будет формироваться сборная региона для участия в окружном и российском первенствах.
«Наши спортсмены конкурируют успешно и на уровне Приволжского федерального округа. Есть у нас призеры, есть у нас победители. Но в карате все очень непредсказуемо», - сообщил главный судья соревнований Олег Бузин.
Призеров определяли в различных весовых и возрастных группах. Каратистам предстояло показать себя в двух традиционных дисциплинах: ката и кумите.
Лучшие каратисты в марте отправятся в Уфу, где поборются за медали первенства Приволжского федерального округа, а в апреле выступят на всероссийских состязаниях в Нальчике.
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