20.01.2019 | 15:38

Более 150 юношей и девушек вступили в борьбу за звание чемпионов Пензенской области по карате WKF. Это один из самых ответственных стартов для сурских бойцов, поскольку по итогам состязаний будет формироваться сборная региона для участия в окружном и российском первенствах.

«Наши спортсмены конкурируют успешно и на уровне Приволжского федерального округа. Есть у нас призеры, есть у нас победители. Но в карате все очень непредсказуемо», - сообщил главный судья соревнований Олег Бузин.

Призеров определяли в различных весовых и возрастных группах. Каратистам предстояло показать себя в двух традиционных дисциплинах: ката и кумите.

Лучшие каратисты в марте отправятся в Уфу, где поборются за медали первенства Приволжского федерального округа, а в апреле выступят на всероссийских состязаниях в Нальчике.