19.01.2019 | 18:10

В манеже училища олимпийского резерва прошло первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения. В турнире приняли участие 400 спортсменов из всех районов губернии.

«На соревнованиях выступают в основном учащиеся спортивных школ, которые у нас соревнуются не первый год, но и есть дети, которые участвуют в этих соревнованиях в первый раз. То есть мы стараемся охватить как можно больше детей для того, чтобы они занимались легкой атлетикой и спортом вообще», - рассказала главный судья соревнований Ольга Копылова.

В программу состязаний вошли практически все дисциплины легкой атлетики - спринтерский бег на 60, 200 и 400 метров, спортивная ходьба, прыжки в длину, толкание ядра, бег с барьерами.

«Эти соревнования являются предварительными для формирования сборной команды Пензенской области для выступления на первенстве России, которое будет проходить в феврале в Волгограде», - добавила Ольга Копылова.