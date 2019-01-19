Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|19 янв 2019|19:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  75.58  |  $  66.33
 

Спорт | В первенстве области по легкой атлетике сразились 400 спортсменов

19.01.2019|18:10
Печать

В манеже училища олимпийского резерва прошло первенство Пензенской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 2002-2003 года рождения. В турнире приняли участие 400 спортсменов из всех районов губернии.

«На соревнованиях выступают в основном учащиеся спортивных школ, которые у нас соревнуются не первый год, но и есть дети, которые участвуют в этих соревнованиях в первый раз. То есть мы стараемся охватить как можно больше детей для того, чтобы они занимались легкой атлетикой и спортом вообще», - рассказала главный судья соревнований Ольга Копылова.

В программу состязаний вошли практически все дисциплины легкой атлетики - спринтерский бег на 60, 200 и 400 метров, спортивная ходьба, прыжки в длину, толкание ядра, бег с барьерами.

«Эти соревнования являются предварительными для формирования сборной команды Пензенской области для выступления на первенстве России, которое будет проходить в феврале в Волгограде», - добавила Ольга Копылова.

0
0
0
0
 
Гость|19.01.2019 18:40|

Кирпич догонит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 