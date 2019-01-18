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Спорт | В «Буртасах» стартовал чемпионат области по прыжкам в воду

18.01.2019|18:25
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У пензенских прыгунов в воду - первые соревнования в наступившем 2019 году. Во дворце спорта «Буртасы» стартовал чемпионат области.

«Просматриваем спортивную форму наших старших спортсменов, которые отбираются на Кубок России, он пройдет в конце февраля в Саранске. Также мы просматриваем средний контингент и младших - это дети, которые будут выступать у нас в Пензе в дни весенних каникул», - рассказал главный судья соревнований Анатолий Макаренко.

В состязаниях принимают участие атлеты, которые имеют разряд не ниже второго взрослого. За лидерство борются шестьдесят человек.

«Система очень простая. Победитель и призер определяются по лучшей сумме баллов на каждом снаряде: трамплин три метра; трамплин три метра (синхронные прыжки) у девушек, у мальчиков; вышка - 10. Мы разрешаем на наших соревнованиях прыгать еще 7,5 и 5 метров», - добавил Анатолий Макаренко.

Окончательные итоги чемпионата подведут в субботу, 19 января.

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Гость|18.01.2019 18:49|

Не надоело новости про всяких зашкварных артистов и спортсменов писать. Походу втык вчера получили. А вот новость про "Россиянам стыдно за «вечную бедность» в великой стране" вчера удалили.

Имя: Гость
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