18.01.2019 | 18:25

У пензенских прыгунов в воду - первые соревнования в наступившем 2019 году. Во дворце спорта «Буртасы» стартовал чемпионат области.

«Просматриваем спортивную форму наших старших спортсменов, которые отбираются на Кубок России, он пройдет в конце февраля в Саранске. Также мы просматриваем средний контингент и младших - это дети, которые будут выступать у нас в Пензе в дни весенних каникул», - рассказал главный судья соревнований Анатолий Макаренко.

В состязаниях принимают участие атлеты, которые имеют разряд не ниже второго взрослого. За лидерство борются шестьдесят человек.

«Система очень простая. Победитель и призер определяются по лучшей сумме баллов на каждом снаряде: трамплин три метра; трамплин три метра (синхронные прыжки) у девушек, у мальчиков; вышка - 10. Мы разрешаем на наших соревнованиях прыгать еще 7,5 и 5 метров», - добавил Анатолий Макаренко.

Окончательные итоги чемпионата подведут в субботу, 19 января.