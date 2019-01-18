18.01.2019 | 16:42

Не иначе как сенсацией называют специалисты произошедшее в «Дизель-Арене». Безоговорочный лидер чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги потерпел поражение на домашнем льду.

Хотя спокойный, безголевой стартовый период повторного матча с соперниками из Липецка не предвещал беды желто-синим, тем более что первую встречу ребята выиграли. А вот второй отрезок повторной подопечные Алексея Медведева полностью провалили, пропустив четыре безответные шайбы. Не помогла даже замена вратаря.

В заключительной 20-минутке гости, имея комфортное преимущество, действовали по счету, работая на результат. И все же «сухими» из Пензы липчане уехать не смогли.

Счет на 57-й минуте размочил Наиль Кантеев. Но «Дизелист» на своей площадке потерпел поражение - первое в сезоне.