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Спорт | «Дизелист» потерпел первое поражение в сезоне на родной площадке

18.01.2019|16:42
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Не иначе как сенсацией называют специалисты произошедшее в «Дизель-Арене». Безоговорочный лидер чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги потерпел поражение на домашнем льду.

Хотя спокойный, безголевой стартовый период повторного матча с соперниками из Липецка не предвещал беды желто-синим, тем более что первую встречу ребята выиграли. А вот второй отрезок повторной подопечные Алексея Медведева полностью провалили, пропустив четыре безответные шайбы. Не помогла даже замена вратаря.

В заключительной 20-минутке гости, имея комфортное преимущество, действовали по счету, работая на результат. И все же «сухими» из Пензы липчане уехать не смогли.

Счет на 57-й минуте размочил Наиль Кантеев. Но «Дизелист» на своей площадке потерпел поражение - первое в сезоне.

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