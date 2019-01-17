17.01.2019 | 15:44

Молодежная команда «Дизелист» продолжает удерживать лидирующую позицию в чемпионате НМХЛ. Очередным соперником стал клуб «Липецк», один из самых грозных в лиге.

Первый период оппоненты провели осторожно, приглядываясь друг к другу, зато после перерыва пошла по-настоящему открытая игра.

Пензенцы усилиями Сергея Колесникова, Георгия Чупятова и Данилы Попова добыли себе, казалось, весомое преимущество, но липчане сократили отрыв: на отдых противники ушли при счете 3:2 в пользу «Дизелиста».

Едва началась заключительная 20-минутка, хозяева забросили еще одну шайбу - цели достиг бросок Андрея Соколова. И снова гости показали свой характер, провели две быстрые контратаки и выравняли положение - 4:4.

Теперь уже желто-синим пришлось держать удар, и они сказали последнее слово в результативном матче. Александр Агапов удачно сыграл на добивании и принес «Дизелисту» победу - 5:4.

Пензенская команда набрала 57 очков и осталась единоличным лидером чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.