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Спорт | Пензенцы сразились на турнире по авиамодельному спорту

16.01.2019|18:49
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В физкультурно-оздоровительном комплексе «Мечта» прошли городские соревнования по авиамодельному спорту в классе гоночных радиоуправляемых моделей.

Свое мастерство пилотирования демонстрировали 25 пензенских школьников. Их радиоуправляемые модели должны были преодолеть по пять кругов. Самые быстрые гонщики прошли в следующий тур соревнований.

Юрий Скидан в прошлом году дошел до полуфинала. В этот раз он был готов бороться за медали, главное - избежать аварий на трассе.

«Из-за больших скоростей путаешься в управлении, и иногда они даже подлетают, врезаются в конусы или переворачиваются. Волнение тоже иногда влияет: можешь перепутать, куда свернуть, - вправо или влево», - рассказал авиамоделист.

Может быть, поэтому и на текущих состязаниях Юрий не сумел взобраться на пьедестал почета. Он вновь остановился в шаге от финала. Школьник пообещал более основательно подготовиться к следующему турниру по авиамодельному спорту.

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