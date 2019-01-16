16.01.2019 | 10:05

Во вторник, 15 января, пензенский «Дизель» на своем льду принял «Ижсталь» (Ижевск). Встреча завершилась победой желто-синих - 7:3.

«Дизель» был заряжен на победу, что называется, по полной программе. И это понятно, ведь команда Алексея Ваулина проводила второй матч подряд против клубов из нижнего пула чемпионата Высшей хоккейной лиги», - пояснили в пресс-службе клуба.

В первом периоде пензенские хоккеисты поразили ворота соперника один раз (отличился Никита Демин), а во втором - уже пять (Юрий Кокшаров, Владислав Барулин (2), Максим Колмыков, Владислав Волков). Сталеварам удалось ответить одним точным броском - на 33-й минуте вратарь «Дизеля» Глеб Носов не смог отразить бросок Романа Халикова.

В третьем периоде Константин Забавин отправил седьмую шайбу в ворота гостей на 42-минуте.

Хоккеисты «Ижстали» на 48-й и 53-й минутах переиграли голкипера «Дизеля», но общей картины это уже не изменило. Итог встречи - крупная победа пензенцев.

«Дизель» продолжает борьбу за плей-офф», - резюмировали в клубе.