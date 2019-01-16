Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 янв 2019|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.95  |  $  67.08

Спорт | Игроки «Дизеля» забросили в ворота «Ижстали» семь шайб

16.01.2019|10:05
Печать

Во вторник, 15 января, пензенский «Дизель» на своем льду принял «Ижсталь» (Ижевск). Встреча завершилась победой желто-синих - 7:3.

«Дизель» был заряжен на победу, что называется, по полной программе. И это понятно, ведь команда Алексея Ваулина проводила второй матч подряд против клубов из нижнего пула чемпионата Высшей хоккейной лиги», - пояснили в пресс-службе клуба.

В первом периоде пензенские хоккеисты поразили ворота соперника один раз (отличился Никита Демин), а во втором - уже пять (Юрий Кокшаров, Владислав Барулин (2), Максим Колмыков, Владислав Волков). Сталеварам удалось ответить одним точным броском - на 33-й минуте вратарь «Дизеля» Глеб Носов не смог отразить бросок Романа Халикова.

В третьем периоде Константин Забавин отправил седьмую шайбу в ворота гостей на 42-минуте.

Хоккеисты «Ижстали» на 48-й и 53-й минутах переиграли голкипера «Дизеля», но общей картины это уже не изменило. Итог встречи - крупная победа пензенцев.

«Дизель» продолжает борьбу за плей-офф», - резюмировали в клубе.

Источник — фото hcdizel.ru (пресс-службы ХК «Дизель»)
0
0
0
0
 
Гость|16.01.2019 10:13|

Чем зарядились на победу? Допинг контроль был?

Гость|16.01.2019 10:45|

Здоровые мужики, а всё шайбу гоняют как пацаны. Работать надо, а не фигнёй страдать!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 