15.01.2019 | 18:54

С цветами и словами благодарности за блестящее выступление в пензенском аэропорту встретили бронзового призера чемпионата Европы по шорт-треку Дениса Айрапетяна. В голландском Дордрехте сурский конькобежец дважды вставал на пьедестал почета.

Сначала в индивидуальной гонке на тысячу метров он стал третьим, а затем помог завоевать бронзовую награду сборной России в эстафете на пять тысяч метров. Вернувшись домой, Денис рассказал, что переживал на ответственном старте.

«Все соревнования - не только чемпионат Европы - все соревнования волнительны, и это волнение должно быть, это естественно. А так - это очень полезный опыт для меня, в любом случае есть к чему стремиться. Дальше будет еще лучше», - отметил призер чемпионата Европы по шорт-треку.

«В эстафете немножко не повезло. Рассчитывали выиграть, но, к сожалению, французы сбили нашу команду в середине эстафеты. Поэтому довольствовались только третьим местом», - пояснил тренер Дениса Айрапетяна Виктор Павлов.

«При обгоне француз неправильно рассчитал траекторию и сбил меня, мы вдвоем упали, но, слава богу, все нормально. Французскую команду сняли, но уже не успели догнать и подняться выше», - добавил призер.

Впереди у Дениса Айрапетяна - целый ряд крупных состязаний. Уже через две-три недели ему предстоит выступить на этапе Кубка планеты в Дрездене. А в марте пензенский конькобежец представит страну на чемпионате мира.