Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|15 янв 2019|20:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  76.95  |  $  67.08

Спорт | Пензенский конькобежец представит страну на чемпионате мира

15.01.2019|18:54
Печать

С цветами и словами благодарности за блестящее выступление в пензенском аэропорту встретили бронзового призера чемпионата Европы по шорт-треку Дениса Айрапетяна. В голландском Дордрехте сурский конькобежец дважды вставал на пьедестал почета.

Сначала в индивидуальной гонке на тысячу метров он стал третьим, а затем помог завоевать бронзовую награду сборной России в эстафете на пять тысяч метров. Вернувшись домой, Денис рассказал, что переживал на ответственном старте.

«Все соревнования - не только чемпионат Европы - все соревнования волнительны, и это волнение должно быть, это естественно. А так - это очень полезный опыт для меня, в любом случае есть к чему стремиться. Дальше будет еще лучше», - отметил призер чемпионата Европы по шорт-треку.

«В эстафете немножко не повезло. Рассчитывали выиграть, но, к сожалению, французы сбили нашу команду в середине эстафеты. Поэтому довольствовались только третьим местом», - пояснил тренер Дениса Айрапетяна Виктор Павлов.

«При обгоне француз неправильно рассчитал траекторию и сбил меня, мы вдвоем упали, но, слава богу, все нормально. Французскую команду сняли, но уже не успели догнать и подняться выше», - добавил призер.

Впереди у Дениса Айрапетяна - целый ряд крупных состязаний. Уже через две-три недели ему предстоит выступить на этапе Кубка планеты в Дрездене. А в марте пензенский конькобежец представит страну на чемпионате мира.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 