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Спорт | Пензенца сбили с ног на чемпионате Европы по шорт-треку

14.01.2019|17:10
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Такого в богатой истории пензенского спорта еще не было. Сурский атлет завоевал две медали на чемпионате Европы по шорт-треку, проходившем в голландском Дордрехте.

Первая бронзовая награда досталась Денису Айрапетяну в индивидуальной гонке на 1 000 метров. Победил в этом забеге еще один россиянин Семен Елистратов, вторым стал выступающий за Венгрию Шаолинь Шандор Лю.

А чуть позже пензенец вышел на лед в составе национальной сборной на эстафетную гонку, где ему пришлось особенно тяжело.

Дениса Айрапетяна сбил с ног французский спортсмен. Но парень не собирался сдаваться.

В итоге россияне заняли в эстафете третье место, и Денис Айрапетян везет в Пензу две бронзовые награды чемпионата Европы.

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