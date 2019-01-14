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Спорт | На открытый чемпионат в Каменке приехали лучники из разных городов

14.01.2019|15:45
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Открытый чемпионат области по стрельбе из лука, прошедший в Каменке, - первые состязания для поклонников этого вида спорта в новом году. В личном зачете, помимо хозяев соревнований, приняли участие около тридцати атлетов из Воронежа, Тольятти и Пензы. Представители Саратова и Тамбова приехать не смогли.

«Две дистанции на 18 метров, по 30 выстрелов. Сумма становится общая - и награждаем победителей», - рассказал президент Федерации стрельбы из лука Пензенской области Александр Зимин.

Участники соревновались в стрельбе из классического и блочного луков в нескольких возрастных категориях.

В среднем скорость полета стрелы - более 200 метров в секунду. Наконечник проникает внутрь стенда из прессованной материи, на котором закреплены мишени, на несколько сантиметров. Чтобы достать снаряд, требуется приложить немалые усилия.

Следующий турнир, на котором пензенские лучники смогут продемонстрировать свою меткость, состоится в марте.

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