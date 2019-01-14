Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|14 янв 2019|19:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.07  |  $  67.19

Спорт | Хоккеисты «Дизеля» одолели пермский «Молот-Прикамье»

14.01.2019|17:05
Печать

Хоккеисты «Дизеля» прервали неудачную домашнюю серию, по буллитам одолев пермский «Молот-Прикамье». Игра получилась малорезультативной, команды больше внимания уделяли обороне.

У пензенцев были голевые эпизоды, но шайба долгое время в ворота не шла. А гости в конце второго периода сумели воспользоваться чуть ли не единственным моментом во всем матче и открыли счет.

В заключительном отрезке дизелисты усилили натиск, и удача улыбнулась команде на последней минуте. В большинстве Юрий Кокшаров затолкал шайбу в ворота молотобойцев.

Основное время завершилось с результатом 1:1, дополнительная пятиминутка также не позволила выявить победителя. Была назначена серия буллитов, в которой форвардам удалось реализовать всего лишь одну попытку. Это сделал лучший бомбардир «Дизеля» Данил Макаров.

Пермяки пробить вратаря сине-желтых Глеба Носова так и не сумели. В итоге победа со счетом 2:1 досталась «Дизелю».

0
0
0
0
 
Гость|14.01.2019 19:07|

Вот молодцы,а Вы их хотели на фигурное катание.

Гость|14.01.2019 19:13|

эх помню 2008-2009 игры с молотом в плей офе вот это игры были, стадион "Темп" полные трибуны......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 