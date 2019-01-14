14.01.2019 | 17:05

Хоккеисты «Дизеля» прервали неудачную домашнюю серию, по буллитам одолев пермский «Молот-Прикамье». Игра получилась малорезультативной, команды больше внимания уделяли обороне.

У пензенцев были голевые эпизоды, но шайба долгое время в ворота не шла. А гости в конце второго периода сумели воспользоваться чуть ли не единственным моментом во всем матче и открыли счет.

В заключительном отрезке дизелисты усилили натиск, и удача улыбнулась команде на последней минуте. В большинстве Юрий Кокшаров затолкал шайбу в ворота молотобойцев.

Основное время завершилось с результатом 1:1, дополнительная пятиминутка также не позволила выявить победителя. Была назначена серия буллитов, в которой форвардам удалось реализовать всего лишь одну попытку. Это сделал лучший бомбардир «Дизеля» Данил Макаров.

Пермяки пробить вратаря сине-желтых Глеба Носова так и не сумели. В итоге победа со счетом 2:1 досталась «Дизелю».