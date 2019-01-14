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Спорт | Денис Айрапетян дважды стал бронзовым призером на чемпионате Европы

14.01.2019|13:45
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В воскресенье, 13 января, пензенский конькобежец Денис Айрапетян завоевал две бронзовые награды на чемпионате Европы по шорт-треку, проходившем в голландском Дордрехте.

Пензенский спортсмен стал третьим в индивидуальной гонке на 1 000 метров с результатом 1.24,816 и помог российской команде завоевать медаль в эстафете.

В индивидуальной гонке чемпионом Европы стал россиянин Семен Елистратов (1.24,624), второе место занял венгерский конькобежец Шаолинь Шандор Лю (1.24,702).

«Вторую бронзовую награду представитель Пензенской области завоевал в составе сборной России в эстафетной гонке на 5 000 метров. Россияне пропустили вперед только представителей Венгрии и хозяев чемпионата Европы - голландцев», - сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Источник — фото: sport.pnzreg.ru
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Гость|14.01.2019 14:06|

Молодец!

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