Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 янв 2019|19:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  77.13  |  $  66.92

Спорт | В Пензе провели традиционный турнир по дзюдо памяти Вячеслава Барашкина

13.01.2019|15:00
Печать

Во дворце спорта «Буртасы» прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти пензенского тренера, мастера спорта СССР Вячеслава Барашкина. По словам организатора этих соревнований среди старших юношей Николая Барашкина, их цель - подготовка к спартакиаде учащихся.

«В этом году финал пройдет у нас в городе Пензе в июне месяце. Я хотел бы еще обратить внимание, что регионы приехали хорошие. Хорошая школа Липецка, Челябинска, Москвы, Ульяновска, Тамбова, Саранска, Рязани», - перечислил Николай Барашкин.

В турнире участвовали 126 дзюдоистов, среди которых были и девушки. В «Буртасах» они на время потеснили других граций - из художественной гимнастики. В одном зале выступали кто в купальниках, кто в кимоно.

«Я один раз увидела по телевизору и заинтересовалась, есть ли у нас в Каменке такое. Нашла и записалась. Мне очень понравилось заниматься, и я занимаюсь второй год. Такие виды спорта, как гимнастика, мне не очень нравятся, больше нравится где сила», - сообщила участница соревнований Алина Донскова.

Всероссийский турнир по дзюдо во дворце спорта «Буртасы» продлился два дня.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 