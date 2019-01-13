13.01.2019 | 15:00

Во дворце спорта «Буртасы» прошел традиционный Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти пензенского тренера, мастера спорта СССР Вячеслава Барашкина. По словам организатора этих соревнований среди старших юношей Николая Барашкина, их цель - подготовка к спартакиаде учащихся.

«В этом году финал пройдет у нас в городе Пензе в июне месяце. Я хотел бы еще обратить внимание, что регионы приехали хорошие. Хорошая школа Липецка, Челябинска, Москвы, Ульяновска, Тамбова, Саранска, Рязани», - перечислил Николай Барашкин.

В турнире участвовали 126 дзюдоистов, среди которых были и девушки. В «Буртасах» они на время потеснили других граций - из художественной гимнастики. В одном зале выступали кто в купальниках, кто в кимоно.

«Я один раз увидела по телевизору и заинтересовалась, есть ли у нас в Каменке такое. Нашла и записалась. Мне очень понравилось заниматься, и я занимаюсь второй год. Такие виды спорта, как гимнастика, мне не очень нравятся, больше нравится где сила», - сообщила участница соревнований Алина Донскова.

Всероссийский турнир по дзюдо во дворце спорта «Буртасы» продлился два дня.