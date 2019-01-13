13.01.2019 | 14:12

Кубок области по ловле рыбы со льда на блесну собрал претендентов на почетный трофей из трех регионов. Гости из Саратова, Республики Мордовии и спортсмены Сурского края прибыли на пруд в Танеевке Пензенского района, чтобы выявить лучших в мастерстве добычи зимнего хищника.

Перед стартом настроение у всех было боевое. Предварительная разведка показала, что окунь - главный объект внимания рыболовов - отзывался бойко. Оставалось найти места его максимальной концентрации и суметь соблазнить приманкой.

«Отличная погода, вообще! Нет, для окуня не знаю, для меня вот как для спортсмена... Тихо! А окунь может и капризничать. Вчера на тренировках ребята были, наша команда (мы сегодня подъехали утром). Окунь клюет везде, разный клюет - и крупный, и мелкий» - пояснил участник соревнований из Саратова Андрей Андриянов.

«Команды все опытные. Посоревноваться, попрессинговать друг друга. Спортивный интерес присутствует здесь, играть достаточно интересно», - признал его земляк Алексей Морожников.

Судьи дали сигнал - и 14 команд открыли пятичасовой рыболовный марафон. Правила просты и знакомы всем участникам соревнований. Задача - поймать как можно больше хищных обитателей вод. В зачет шли окунь, ерш и щука длиной более 32 сантиметров. Главная приманка - блесна, никаких мормышек и животных насадок.

«Как-то через год получается: либо пензенская команда забирает первенство и медали, кубки, либо саратовская. В прошлом году и в «личку», и команду забрали саратовские ребята. В этом году посмотрим, осталось ждать не так много», - обнадежил главный судья соревнований Дмитрий Нахалов.

Секреты блеснения у всех свои. Но у каждого - максимально деликатные спортивные снасти, которые быстро начали приносить результат.

«Активно окунь достаточно берет, даже сейчас поклевки есть. Вот он! В принципе такой стандартный танеевский окушок», - рассказал и показал участник соревнований Вячеслав Бородинов.

В итоге чемпионский титул завоевала пензенская команда «Мельдоний», на втором месте «Ритм» из Саратова и на третьем - «Огонь» из Пензы. В личном зачете лучшим стал любитель подледного лова из Сурского края Александр Струев.