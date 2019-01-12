12.01.2019 | 16:00

Четыре сильнейшие команды вышли в финал соревнований по волейболу среди коллективов средне-специальных учебных заведений.

«У нас среди сотрудников есть и очень хорошие, занимающиеся, спортсмены, которые в данный момент уже играют среди ветеранов за разные команды в Пензе и области и показывают довольно неплохой уровень волейбола», - рассказал главный судья соревнований Алексей Курочкин.

На состязаниях не было ни возрастных ограничений, ни различий по половому признаку. 68-летняя Татьяна Шавишвили, преподаватель английского языка колледжа информационных технологий, наравне с молодыми коллегами перебрасывала мяч через сетку.

«Два раза в неделю хожу в волейбольную секцию, хожу на лыжах, плаваю. Вообще очень люблю спорт! Жалко, что в нашем коллективе есть смешанные команды, а нет команд отдельно женщин и мужчин», - отметила Татьяна Шавишвили.

Победителем волейбольного турнира стала сборная Нижнеломовского многопрофильного колледжа.

Соревнования провели в рамках областной спартакиады «Здоровье» среди работников среднего профессионального образования.