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Спорт | В Кузнецке автомоделисты будут состязаться в мастерстве

11.01.2019|16:02
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В воскресенье, 13 января, в Кузнецке состоится первый этап открытых областных соревнований по автомодельному спорту.

В состязаниях примут участие спортсмены из Пензы, Кузнецка, Заречного, а также из других регионов. Победители будут определены в четырех классах моделей: TC-10, GT-10, TGS (грузовики в масштабе 1:14), «Старт».

По словам организаторов мероприятия, класс TGS будет представлен в Пензенской области впервые. Для этих моделей требуются импортные детали и комплектующие. Однако в кузнецком ЦМИТ «От идеи до модели» планируется организовать выпуск деталей и запасных частей для автомобилей данного класса.

В номинации «Старт» принимают участие начинающие спортсмены.

«Соревнования пройдут в Центре образования Кузнецка (ул. Белинского, дом 11). Начало в 10:00», - сообщили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Пензенской области.

Источник — фото: prom.pnzreg.ru
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