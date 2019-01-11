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Спорт | Команда пловцов Пензенской области тренируется в открытом бассейне

11.01.2019|18:04
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Мороз не помеха активным тренировкам пловцов. Юниорская команда Пензенской области проводит спортивные сборы на базе училища олимпийского резерва. Сурские атлеты под руководством Игоря Чикова тренируются там как минимум дважды в день, в том числе и в открытом бассейне.

«Лучше работает легочная система, вентиляция легких, лучше работает кровеносная система, укрепляется иммунная система обязательно, то есть очень хорошо позволяет людям переносить в дальнейшем нагрузки. Поэтому мы выбрали такую нестандартную форму начала подготовки, чтобы укрепить их здоровье», - рассказал тренер областной спортивной школы по плаванию Игорь Чиков.

Тренировки на зимнем воздухе проводят 20 пловцов, среди них - кандидаты и мастера спорта. За пару часов работы в открытом бассейне ребята проплывают по шесть и более километров.

«Вода теплая, слава богу, так что не очень-то и чувствуется, когда высовываешь голову из воды. Я думаю, что мы подготовимся к самым важным соревнованиям и выступим достойно, чтобы не подвести Пензенскую область», - запланировал мастер спорта по плаванию Георгий Екимов.

Серьезные старты ждут Сурских пловцов уже в феврале. Уровень своей подготовки они продемонстрируют на чемпионате Приволжского федерального округа, а затем и на всероссийских состязаниях.

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