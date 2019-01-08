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Спорт | В лицее № 29 для шестиклассников провели «Веселые старты»

08.01.2019|18:36
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В последний день зимних каникул в лицее № 29 прошли «Веселые старты». Их организовали для учеников шестых классов. Разделенные на несколько команд мальчишки и девчонки рвались к победе. Гимнастические обручи, лыжные палки, мячи разного размера - любой спортивный снаряд шел в дело.

Соревнования состояли на несколько этапов или конкурсов. Были среди них и вполне новогодние. Например, кто быстрее остальных украсит елку.

«У нас в школе проходит пропаганда здорового образа жизни, мы стараемся научить детей питаться правильно, вести активный, здоровый образ жизни», - рассказала педагог-организатор лицея № 29 Анна Федотова.

Участники состязаний получили грамоты и заряд бодрости на всю следующую учебную четверть.

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