05.01.2019 | 17:52

Высоко подняться самолетам мешала крыша физкультурно-оздоровительного комплекса «Мечта». Там прошел городской турнир по авиамодельному спорту в закрытых помещениях в классе метательных аппаратов. Свое мастерство демонстрировали около 30 пензенских школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

«Всем надоело дома сидеть, они решили размяться, если это первое приобщение к авиамодельному спорту. Соревнования очень простые, делаются планировщики из потолочной плитки, легкие. Здесь участвуют не только авиамоделисты, но и ребята из других кружков, которые поют, танцуют», - отметил главный судья соревнований Герман Синявин.

Присутствовали и представители старшего поколения. Дети выступали в дуэтах со своими педагогами и родителями. Максиму Разуваеву бороться за награды помогал отец.

Модель, которую мальчик изготовил всего за несколько часов, летит не высоко, зато прямо - это, пожалуй, даже важнее для победы. Задачей участников соревнований было, чтобы аппарат шесть раз преодолел расстояние от одного конца зала до другого за наименьшее количество времени. Максим знает, как создать скоростной самолет.

«Его надо ровно сделать, а как он летает - подстроиться под него. Его ровно надо кидать», - рассказал Максим Разуваев.

13 января в ФОК «Мечта» пройдут городские соревнования аэроботов.