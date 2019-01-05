Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|5 янв 2019|18:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  79.46  |  $  69.47

Спорт | Юные пензенцы посоревновались в авиамодельном спорте

05.01.2019|17:52
Печать

Высоко подняться самолетам мешала крыша физкультурно-оздоровительного комплекса «Мечта». Там прошел городской турнир по авиамодельному спорту в закрытых помещениях в классе метательных аппаратов. Свое мастерство демонстрировали около 30 пензенских школьников в возрасте от 7 до 17 лет.

«Всем надоело дома сидеть, они решили размяться, если это первое приобщение к авиамодельному спорту. Соревнования очень простые, делаются планировщики из потолочной плитки, легкие. Здесь участвуют не только авиамоделисты, но и ребята из других кружков, которые поют, танцуют», - отметил главный судья соревнований Герман Синявин.

Присутствовали и представители старшего поколения. Дети выступали в дуэтах со своими педагогами и родителями. Максиму Разуваеву бороться за награды помогал отец.

Модель, которую мальчик изготовил всего за несколько часов, летит не высоко, зато прямо - это, пожалуй, даже важнее для победы. Задачей участников соревнований было, чтобы аппарат шесть раз преодолел расстояние от одного конца зала до другого за наименьшее количество времени. Максим знает, как создать скоростной самолет.

«Его надо ровно сделать, а как он летает - подстроиться под него. Его ровно надо кидать», - рассказал Максим Разуваев.

13 января в ФОК «Мечта» пройдут городские соревнования аэроботов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 