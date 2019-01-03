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Спорт | В Пензе устроили соревнования по спортивному мини-ориентированию

03.01.2019|18:09
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На первый взгляд могло показаться, что юные пензенцы что-то потеряли и активно ищут. На самом деле они стали участниками соревнований по спортивному мини-ориентированию. Электронный лабиринт устроили напротив здания правительства.

«Классическое ориентирование - довольно сложный вид спорта, где участник преодолевает дистанцию по пересеченной местности в настоящем лесу со спортивной картой, где дистанции - от 1,5 до 10-15 километров в зависимости от возраста спортсмена. Здесь же дистанция очень короткая, преодолеть ее можно за 1,5-2 минуты», - рассказал председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Состязания устроили представители спортшколы № 7 - там активно занимаются настоящим ориентированием. На площадке у правительства свои силы могли попробовать даже те, кто вообще не представлял себе, что это такое.

Дима Мельников спортивное ориентирование раньше смотрел только по телевизору. Но сразу вошел во вкус и преодолел все три предложенные дистанции - от простейшей до мастерской.

«В первый раз, когда я бежал, было очень легко, сейчас было посложнее. Тут не понимаешь, к какому конусу бежать», - отметил участник.

Самым маленьким предложили поучаствовать в «Веселых стартах». Подобные состязания на площади Ленина до конца новогодних праздников пройдут еще не раз.

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