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Спорт | В Пензе намерены провести окружные соревнования по теннису

03.01.2019|18:41
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В 17-й раз Рождественский турнир среди ветеранов собрал известных пензенских чиновников, бизнесменов, юристов и других любителей тенниса. Играли парами, перед выходом на корт проводилась обязательная разминка, ведь во время матча приходится изрядно побегать.

«В этом году в соревнованиях принимают участие восемь пар в категории «110+», когда сумма возрастов двух участников превышает 110 лет, и пять пар в категории «100+» - сумма возрастов двух участников превышает 100 лет», - рассказал главный секретарь соревнований Александр Красовский.

А также восемь смешанных пар - женщины от 35 выступят в дуэте с мужчинами. Команды проведут по два отборочных матча, а затем полуфиналы. В заключительных схватках определятся победители в каждой категории.

«Я остерегаюсь любого соперника, потому что пары очень сильные, ветеранские, пары примерно равны и раз на раз не приходится, поэтому надо готовиться к любой паре. Даже если ты понимаешь и знаешь, что ты у них выигрывал 2-3 раза, это не значит, что ты выиграешь сегодня», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Президиум областной ветеранской организации тенниса намерен в 2019 году организовать в Пензе окружные соревнования.

«В этом году Кубок Поволжья проводился в Саранске, и там принимали участие только мужчины. Пензенские спортсмены считают, что это неправильно, что в наших соревнованиях должны участвовать и мужчины, и женщины, и мы планируем такие соревнования провести», - добавил Александр Красовский.

В Пензе это будет впервые.

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Гость|03.01.2019 18:55|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ ПУПКИ ПОЛНОСТЬЮ ОПЛАТИЛИ ИЗ СВОЕГО КАРМАНА АРЕНДУ ЭТОГО ЗАВЕДЕНИЯ.

Имя: Гость
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