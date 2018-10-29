29.10.2018 | 18:23

Когда девочки дерутся, мужчины предпочитают не вмешиваться. Исключение составляют, пожалуй, лишь рефери соревнований.

Во дворце единоборств «Воейков» прошел областной турнир по кикбоксингу, на котором восьмилетняя Мария Заведеева одержала свою очередную победу. Драки в реальной жизни она не приветствует.

«В жизни нельзя, это только на соревнованиях можно», - подметила Мария.

А вот для 32-летнего Станислава Кабельского этот чемпионат по кикбоксингу стал первым в спортивной карьере. Раньше мужчина занимался борьбой, а три года назад решил надеть перчатки и выйти на ринг.

«Настрой - просто выступить в удовольствие для себя, отбоксировать эти три раунда, первые три раунда в моей жизни. Никаких конкретных целей не ставлю, просто с удовольствием провести время хочу», - поделился Станислав Кабельский.

Такое желание было практически у каждого участника соревнований, их собралось в «Воейкове» около пятидесяти человек. Немного, но этому есть логичное объяснение, говорят в Федерации кикбоксинга Пензенской области.

«Пять тренеров только, и у каждого тренера примерно по 30-40 человек занимающихся. Но мало кто хочет еще выступать по кикбоксингу: некоторые стесняются, другие боятся, просто в клубах занимаются. А на соревнованиях народ не хочет выступать, что-то опасается», - сообщил президент Федерации кикбоксинга Пензенской области Павел Дудоров.

Тем временем бесстрашные спортсмены получают очередные титулы, звания и возможность представлять регион на всероссийских и международных турнирах.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная Пензенской области для участия в соревнованиях Приволжского федерального округа.