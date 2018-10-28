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Спорт | В Пензе прошли состязания по прыжкам в воду памяти Бориса Клинченко

28.10.2018|15:23
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Более 160 юных атлетов стали участниками традиционных всероссийских состязаний по прыжкам в воду. Они посвящены памяти основателя этого вида спорта в Пензенской области Бориса Клинченко. В борьбу за медали вступили представители десяти регионов.

«Они сейчас соревнуются с теми спортсменами, с которыми им предстоит выступать на первенстве России. В общем-то, некоторые впервые увидят своих соперников именно здесь», - рассказал старший тренер юниорской сборной России Андрей Бекетов. По его словам, в основном старт направлен на то, чтобы посмотреть техническую готовность спортсменов из разных регионов.

Пензенскую область представляли около 20 ребят. Тренеры высоко оценивали их шансы на призовые места. Соревнования проводились по специализированной программе для младшей группы, которая включала в себя упражнения не только на воде, но и в зале. По итогам были определены наиболее перспективные атлеты.

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