28.10.2018 | 13:05

Самооборона без оружия - один из важнейших навыков, которыми должен владеть каждый полицейский. Этот вид входит в ежегодную спартакиаду Управления внутренних дел России по Пензенской области. В 2018-м более ста представителей правоохранительных органов оспаривали право считаться лучшими борцами региона.

«Сотрудники несут службу и днем и ночью, практически каждый день сталкиваются с угрозой посягательств на сотрудников полиции, на граждан. Любой сотрудник обязан прийти на помощь гражданам», - пояснил начальник отдела управления по работе с личным составом УМВД России по области Александр Кизеев.

Многие полицейские еще до поступления на службу занимались самбо. Участниками этого вида спартакиады стали мастера спорта, кандидаты и разрядники, в том числе победители и призеры всероссийских и международных состязаний.

«Всегда настраиваешься, конечно же, на первое место, а спорт - дело такое, что может получиться, может - нет», - рассказал оперуполномоченный УКН УМВД России по Пензенской области Дмитрий Пивкин. По его словам, обеспечивать общественный порядок в хорошей физической форме намного комфортнее.

Победителей и призеров ведомственных соревнований определили в девяти весовых категориях. Лучшие самбисты-полицейские будут представлять региональное управление на всероссийской спартакиаде МВД.