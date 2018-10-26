26.10.2018 | 09:05

В четверг, 25 октября, пензенский «Дизель» потерпел крупное поражение в Тольятти, где сыграл с местной «Ладой» в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», гости достаточно активно начали матч и первыми создали опасный момент на шестой минуте встречи, однако хозяева сумели отразить атаку и перевести игру в чужую зону.

К концу первого периода тольяттинцы с интервалом в 18 секунд отправили в ворота Глеба Носова две шайбы (2:0), на последней минуте второго временного отрезка пензенского голкипера огорчили еще раз (3:0). В третьем периоде хозяева только увеличили отрыв, забив еще две шайбы (5:0).

«Вратарь «Лады» Скрынник во второй раз в сезоне не пропустил ни гола», - констатировала пресс-служба сурского клуба.