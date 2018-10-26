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Спорт | Хоккеисты пензенского «Дизеля» проиграли «Ладе» с разгромным счетом

26.10.2018|09:05
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В четверг, 25 октября, пензенский «Дизель» потерпел крупное поражение в Тольятти, где сыграл с местной «Ладой» в рамках регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Как сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель», гости достаточно активно начали матч и первыми создали опасный момент на шестой минуте встречи, однако хозяева сумели отразить атаку и перевести игру в чужую зону.

К концу первого периода тольяттинцы с интервалом в 18 секунд отправили в ворота Глеба Носова две шайбы (2:0), на последней минуте второго временного отрезка пензенского голкипера огорчили еще раз (3:0). В третьем периоде хозяева только увеличили отрыв, забив еще две шайбы (5:0).

«Вратарь «Лады» Скрынник во второй раз в сезоне не пропустил ни гола», - констатировала пресс-служба сурского клуба.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|26.10.2018 09:17|

лузеры продули в сухую.

Когда уже дойдет, что пора РАЗОГНАТЬ этих бюджетных дармоедов и начать тратить деньги не на лузеров, а на детский спорт?

На потеху кучке голопузов тратятся миллионы бюджетных рублей!

Гость|26.10.2018 09:20|

кто тут в сортах фекалий разбирается?

Есть у этого сборища еще шансы занять достойное место?

Достойное для них - это предпоследнее, если что.

Гость|26.10.2018 09:34|

ГОНИТЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА.РАЗГОНИТЕ ВСЕХ ДАРМОЕДОВ.ОТДАЙТЕ ДЕНЬГИ НА ДЕТСКИЙ СПОРТ.А ЭТИ ЛУЗЕРЫ ПУСТЬ ПЬЮТ ВОДЯРУ ПОД ЗАБОРОМ.

Гость|26.10.2018 09:41|

Наоборот, надо вложить нормальные деньги и приобрести хотя бы одну пятерку хороших игроков. На халяву никто играть не будет, а эти молодые не тянут.

Гость|26.10.2018 09:42|

Гость писал(a):

Наоборот, надо вложить нормальные деньги и приобрести хотя бы одну пятерку хороших игроков
да не проблема!

Делаем билеты на просмотр лузеров по 5000-10000 рублей, и эти деньги тратим на закупку новых криворуких.

За счет фанатов, но никак не за счет бюджета!

Фанаты хотят новых игроков - скидывайтесь!

Гость|26.10.2018 09:43|

А МЫ ЖДЕМ,НАДЕИМСЯ И ВЕРИМ...

Гость|26.10.2018 09:43|

Гость писал(a):

надо вложить нормальные деньги
вложить миллионы на потеху кучке голопузых алкашей?

Ты ничего не попутал?

Гость|26.10.2018 09:57|

В нелюбимой нами Европе любительские команды из малых городов играют лучше,а здесь ПЕНЗЕНСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ! Стыдоба. Кто имеет с них деньги? Кто кормится с горе-команды?

Гость|26.10.2018 10:22|

НАША ГОРДОСТЬpenzainform.ru писал(a):

«Вратарь «Лады» Скрынник во второй раз в сезоне не пропустил ни гола»,

Гость|26.10.2018 10:36|

ДИЗЕЛЬ - НАШ ПОЗОР!

Гость|26.10.2018 10:44|

А чего вы хотели? Чтобы пацаны с мужиками на равных играли? Ни в одной команде нет столько своих. Либо ждать пару лет и молодых наигрывать,либо брать варягов. Что лучше хз. Наверное что то по середине

Гость|26.10.2018 10:44|

Гость писал(a):

Кто кормится с горе-команды?
кто кормится не знаю, а вот кто бухает по поводу и без - отлично видно на трибунах.

Гость|26.10.2018 10:45|

Гость писал(a):

А чего вы хотели?
мы бы хотели, чтобы эту "команду" как минимум перевели на самоокупаемость, а как максимум РАЗОГНАЛИ!

следующий вопрос.

Гость|26.10.2018 10:46|

Ты прямо дома бухаешь. По трезвому такой дури не напишешь

Гость|26.10.2018 10:47|

Хотеть не вредно,только хотелка у тебя не выросла

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Имя: Гость
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