26.10.2018 | 15:14

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина, выступающая параллельным зачетом за Пензенскую область, продемонстрирует свое мастерство на чемпионате мира в столице Катара Дохе.

Соревнования открылись в четверг, 25 октября, и продлятся до 3 ноября. Для Алии это первый международный старт за последние два года.

«Теперь, уже в статусе мамы маленькой Алисы, Алия попытается совершить по гимнастическим меркам почти невозможное. Во всяком случае, пока из декрета возвращалась только легендарная Оксана Чусовитина. Больше никто даже повторить этот подвиг не пытался», - заявили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Уточняется, что спортсменка будет выступать на двух снарядах - брусьях и бревне, к многоборью она пока не готова.

«Насколько программы Мустафиной конкурентоспособны по мировым меркам, похоже, сейчас не знает никто, кроме ее собственных тренеров. С весны, когда Алия последний раз выступала, прошло много времени, и очевидно, что программы усложнились», - добавили в ФСГР.

По расписанию финал в упражнении на брусьях среди женщин состоится 2 ноября, на бревне - 3 ноября.

3 ноября 2016 года олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике вышла замуж за разгоняющего сборной России по бобслею Алексея Зайцева, в июне 2017-го у них родилась дочь Алиса. 29 апреля 2018-го Алия сообщила о разводе.