25.10.2018 | 18:30

Восемь команд девушек, по две от каждого района Пензы, получили право участвовать в финальных состязаниях по пионерболу.

Они прошли в рамках городской спартакиады «Олимпийские надежды» среди школьников 5-7-х классов.

На предварительном этапе играли около 80 сборных из всех общеобразовательных учреждений областного центра.

«Пионербол - это вид спорта, который подготавливает молодежь к волейболу, технически более сложному виду спорта. Подвижность - это ловкость, маневренность, умение подавать мяч, принимать», - отметил главный специалист комитета по физкультуре и спорту г. Пензы Дмитрий Маликов.

Ученицы школы № 58 на финал настраивались особо. Понимали, что для победы придется приложить максимум усилий.

«Для меня этапы были несложные, просто мы были очень хорошо настроены на игру, и в прошлой игре мы выиграли - первое место. Команда у нас очень дружная, мы все время друг другу помогаем», - рассказала участница соревнований Марина Судовчихина.

Пионербол - первый вид спартакиады «Олимпийские надежды». Она будет идти до конца учебного года. Ребят ждут еще состязания в легкой атлетике, лыжных гонках, настольном теннисе и в других дисциплинах.