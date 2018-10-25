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Спорт | Пензенский «Дизелист» потерпел поражение от воронежской «Россоши»

25.10.2018|09:16
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В среду, 24 октября, пензенский «Дизелист» после серии побед в овертайме уступил «Россоши» из Воронежской области в выездной встрече регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

Счет в матче принципиальных соперников открыли пензенцы - отличился Андрей Соколов (1:0). «Дизелисты» зацепились за результат и свое минимальное преимущество в матче сохранили до первого перерыва. Однако во втором периоде хозяева площадки не только отыгрались, но и вышли вперед - 2:1.

«Развязка могла наступить в заключительном периоде основного времени матча. Но желто-синим чуть не хватило напора. Безусловно, героем матча стал совсем еще юный нападающий пензенского «Дизелиста», мальчишка 2002 года рождения Александр Агапов. Именно ему в составе желто-синих удалось вернуть в игру свою команду (2:2), а по итогам матча и принести клубу важное турнирное очко», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

По истечении третьей 20-минутки игра перешла в овертайм, где воронежцы оказались более удачливыми.

«К исходу первой минуты добавленного времени хозяева воспользовались ошибкой гостей в оборонительных рядах и поставили победную точку в матче - 3:2», - добавили в пресс-службе.

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