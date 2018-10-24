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Спорт | Пензенский «Зенит» одержал победу в матче с ульяновской «Волгой»

24.10.2018|17:41
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Футболисты «Зенита» завершили сезон крупной победой. В последнем матче чемпионата МФС «Приволжье» пензенцы принимали на своем поле главного аутсайдера турнира - молодежный состав ульяновской «Волги».

С первых минут хозяева навязали сопернику атакующий футбол, что принесло успех еще до перерыва - Владислав Мызгин открыл счет.

Во втором тайме зенитовцы окончательно сломили противника. Голы в ворота волжан забивались с завидной регулярностью.

Олег Щеткин увеличил преимущество, затем Никита Панков довел отрыв до крупного - 3:0. Но и на этом зенитовцы не успокоились.

Владислав Мызгин в середине тайма после розыгрыша углового сделал дубль, а в самом конце поединка отличился Денис Клюев, вышедший на замену.

Пензенская команда одержала убедительную победу - 5:0. Однако в турнирной таблице она гарантирует лишь 7-е место.

Еще один сурский клуб, выступавший в поволжском любительском чемпионате - каменский «Дорожник», - добился лучшего результата. Красно-черные заняли по итогам сезона 4-ю строчку в списке лидеров.

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