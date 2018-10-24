24.10.2018 | 09:22

Во вторник, 23 октября, пензенский «Дизель» уступил самарскому клубу ЦСК ВВС в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути».

«Автором единственной шайбы в ворота военных летчиков стал 17-летний нападающий желто-синих Данил Савунов. Случилось это во втором периоде», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

За четыре минуты до конца встречи хозяева льда сравняли счет (1:1), и игра перешла в овертайм. В дополнительное время самарцам удалось поставить победную точку - 2:1.

«Дизель» увозит из Самары только одно турнирное очко», - добавили в пресс-службе.