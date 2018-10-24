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Спорт | Пензенский «Дизель» потерпел досадное поражение в матче с клубом ЦСК ВВС

24.10.2018|09:22
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Во вторник, 23 октября, пензенский «Дизель» уступил самарскому клубу ЦСК ВВС в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути».

«Автором единственной шайбы в ворота военных летчиков стал 17-летний нападающий желто-синих Данил Савунов. Случилось это во втором периоде», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

За четыре минуты до конца встречи хозяева льда сравняли счет (1:1), и игра перешла в овертайм. В дополнительное время самарцам удалось поставить победную точку - 2:1.

«Дизель» увозит из Самары только одно турнирное очко», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото hcdizel.ru
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Гость|24.10.2018 09:33|

"досадное" ???

ЗАКОНОМЕРНОЕ !!!

Лузеры они и есть лузеры - их удел проигрывать, чем они и заняты.

23ю из 29... печально, до законного 28 места еще пробиваться и пробиваться

Гость|24.10.2018 09:34|

penzainform.ru писал(a):

Дизель» увозит из Самары только одно турнирное очко
пусть свое очко там оставят, нет тут от него толка.

Гость|24.10.2018 09:35|

и что не это скажут проспиртованные голопузы?

Гость|24.10.2018 09:39|

Желаю всем игракам по шайбе в туза

Гость|24.10.2018 09:46|

А главный тренер ещё на своём месте? Не стыдно деньги бюджетные прожирать?

Гость|24.10.2018 09:47|

КАК НЕОЖИДАННО! Даввай Дизель! Россия вперед!!! оле оле олее оллее!! Россия Вперед!!!!!!!!

Гость|24.10.2018 09:48|

Гость писал(a):

Не стыдно деньги бюджетные прожирать?
там специально подобранная "команда".

Это их работа, прожирать бюджетные деньги без зазрения совести!

Гость|24.10.2018 10:07|

Где случилось это?

Не знаю, я сам там не был, а Фокс не рассказывал.

Гость|24.10.2018 10:09|

И чего уж вам так досадно? Клоуны вы рукожопые, а не журналисты. Клуб тоже говно.

Гость|24.10.2018 10:11|

На играх нужно скандировать: Говно,говно,говно...

Гость|24.10.2018 10:38|

Гость писал(a):

На играх нужно скандировать: Говно,говно,говно...
да это и так понятно.

Пусть голопузы что угодно орут с трибун, результат вот он, в новостях.

Гость|24.10.2018 10:46|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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