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Спорт | Пензенский «Дизелист» одержал вторую победу над «Ростовом-Юниором»

22.10.2018|10:36
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В воскресенье, 21 октября, пензенский «Дизелист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги.

В отличие от первого выездного матча с «Ростовом-Юниором» в Ростове-на-Дону, когда желто-синие забили 13 безответных шайб в ворота соперника, вторая игра сложилась иначе.

«Стартовая 20-минутка завершилась со счетом 1:1. На гол пензенца Никиты Китанина ответил игрок ростовчан Александр Виль», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде подопечные Алексея Медведева трижды огорчили вратаря ростовчан, получив комфортное преимущество - 4:1. В последнем временном отрезке хозяева площадки сократили отставание, но сравнять счет так и не смогли - 3:4.

Источник — Фото hcdizel.ru
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Гость|22.10.2018 11:09|

Молодцы! А Дизель опять в попе.

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