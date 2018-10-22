22.10.2018 | 10:36

В воскресенье, 21 октября, пензенский «Дизелист» одержал очередную победу в регулярном чемпионате Национальной молодежной хоккейной лиги.

В отличие от первого выездного матча с «Ростовом-Юниором» в Ростове-на-Дону, когда желто-синие забили 13 безответных шайб в ворота соперника, вторая игра сложилась иначе.

«Стартовая 20-минутка завершилась со счетом 1:1. На гол пензенца Никиты Китанина ответил игрок ростовчан Александр Виль», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Во втором периоде подопечные Алексея Медведева трижды огорчили вратаря ростовчан, получив комфортное преимущество - 4:1. В последнем временном отрезке хозяева площадки сократили отставание, но сравнять счет так и не смогли - 3:4.