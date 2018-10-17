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Спорт | Чемпион областной премьер-лиги по настольному теннису определится в мае

17.10.2018|16:01
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24 сильнейших спортсмена из Пензы, Саратова и Мордовии стали участниками 2-го тура 7-го сезона Открытой премьер-лиги по настольному теннису.

«Эти соревнования по-прежнему являются уникальными, потому что проводятся в личном зачете и по многотуровой системе с участием представителей различных регионов России», - отметил главный судья соревнований Сергей Декуров.

Участникам состязаний нужно показывать максимальный результат на каждом этапе. В суперфинал попадут лишь 16 лучших теннисистов, которых определят по сумме набранных баллов.

Максим Боборыко из Саратова в прошлом сезоне не только вошел в их число, но и стал победителем турнира, сумев впервые за шесть лет отобрать чемпионский титул у представителей Пензенской области.

«Я не считаю, что я в статусе лидера, тут многое может поменяться - все зависит от тренировок, от состояния твоего. Не факт, что в этом году я буду чемпионом. Все сильные, никого недооценивать нельзя», - рассказал спортсмен.

Впереди у спортсменов еще четыре этапа соревнований. Ближайший из них состоится в ноябре. Завершится турнир по настольному теннису в мае, тогда и определится новый чемпион премьер-лиги области.

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