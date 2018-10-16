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Спорт | «Империя» стала десятой в I туре чемпионата России по регби-7

16.10.2018|08:50
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Пензенская «Империя» заняла десятое место в I туре чемпионата России по регби-7. Соревнования завершились в понедельник, 15 октября, в Сочи.

«Заняв на групповом этапе третье место в своей группе, наша команда не смогла продолжить борьбу за место в восьмерке. Поэтому выступление «Империи» во второй день началось с полуфинального матча за 9-12-е места. Нашим соперником в этой встрече стала сборная Республики Крым», - пояснили в пресс-службе пензенского клуба.

«Империя» уверенно обыграла южан - 45:0.

Соперником в борьбе за 9-10-е места для пензенцев стал «Металлург» из Новокузнецка. Этот матч сложился для сурского клуба неудачно - «Империя» проиграла всухую, со счетом 0:33, и стала по итогам соревнований десятой.

II тур чемпионата России по регби-7 состоится 19 и 20 октября в Краснодаре.

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