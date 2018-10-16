16.10.2018 | 17:58

Чемпион Пензенской любительской хоккейной лиги добавил в свою копилку еще один трофей.

В матче за кубок Открытия игроки клуба «Вольный» встретились с прошлогодними финалистами - пензенскими «Волками». Победа сине-белых получилась не только красивой, но и суперволевой.

Фавориты к середине второго периода уступали в счете - 0:2. Однако оружия не сложили и продолжали обстреливать ворота противника.

Успех к форвардам «Вольного» пришел в концовке второй 20-минутки, когда они смогли сократить отставание. Более того, едва стартовал третий период, как цифры на табло стали равными - 2:2.

В дальнейшем чемпионы владели инициативой и сумели забросить еще две шайбы, причем последняя влетела уже в пустые ворота.

4:2 - «Вольный» завоевал первую победу в сезоне, который продлится до апреля следующего года. Всего в сильнейшем дивизионе ПЛХЛ участвуют семь коллективов из Пензы и Бессоновки.