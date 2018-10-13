13.10.2018 | 17:44

Во дворце единоборств «Воейков» стартовали сразу два крупных турнира по ММА - Открытый кубок и первенство Пензенской области.

На ринг вышли бойцы из Пензы, Саратова, Самары и Тольятти. Всего около 200 человек, 140 из них - представители Сурского края.

Денис Андриянов недавно стал победителем соревнований в Мордовии. Он уверен, что на сегодняшний день его физическая форма близка к идеальной. Парень рассчитывает не растерять ее до зимы.

«Поедем в Нижний Новгород на Кубок Минина, пока что только на него будем рассчитывать, это будет в ноябре. Пока все в этом году», - рассказал боец ММА.

Большая делегация спортсменов в составе 33 человек прибыла в Пензу из Саратова. Президента федерации ММА соседнего региона Даци Дациева впечатлил дворец единоборств.

«Мне очень нравится - суперусловия для начинающих бойцов, которые хотят добиться высот. Самое главное - надо действовать, работать в этом направлении им самим. Все условия для них созданы», - отметил президент Федерации ММА Саратовской области.

Этот вид спорта набирает популярность. Определенным толчком в его развитии послужил недавний бой россиянина Хабиба Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором. В секции смешанных единоборств по всей стране мальчишки повалили толпами. Специалисты считают, что это - только начало.

«Союз ММА России вступает в международную ММА, то есть объединяемся с Соединенными Штатами Америки, с Бразилией и Мексикой, поэтому это будет еще один новый скачок, новый виток развития смешанных боев и единоборств. Приближаемся к олимпийскому виду спорта», - сообщил президент Федерации ММА Пензенской области Юрий Разоренов.

При благоприятном раскладе некоторые из спортсменов смогут побороться за медали главных игр четырехлетия в 2024 году.