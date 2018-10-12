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Спорт | Следующим противником «Дизеля» станет нефтекамский «Торос»

12.10.2018|14:25
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«Дизель» одержал очередную победу на выезде. После удачного выступления в Ижевске пензенские ребята отправились в Пермь. Встреча с местным «Молотом-Прикамье» поначалу казалась скучной для зрителей.

Почти половина матча прошла без голов. И только в концовке второго периода пензенцам удалось прорвать оборону хозяев льда.

Следующей шайбы болельщикам снова пришлось ждать долго. Второй гол в ворота пермяков влетел на 50-й минуте матча.

Однако сдаваться они не собирались и до конца основного времени сумели сравнять счет.

В овертайме определить победителя также не удалось. Судьба встречи решалась в серии послематчевых буллитов, в которой «Дизель» оказался более проворным.

Результат - 3:2 в пользу пензенцев. Следующую игру желто-синие снова проведут на выезде. Она пройдет 13 октября в Нефтекамске, где «Дизелю» будет противостоять местный «Торос».

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Гость|12.10.2018 18:56|

ну теперь то точно лузеры продуют

Гость|12.10.2018 18:56|

и ждет их родное предпоследнее место в турнирной таблице

Имя: Гость
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